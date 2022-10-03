إسرائيل تعتقل خلية «داعشية» خططت لمهاجمة ثانوية إسلامية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» أمس عن اعتقال ستة اشخاص من مدينة الناصرة قبل عدة أسابيع بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش: الإرهابي. وجاء في بيان «الشاباك» أنه تبين خلال التحقيق معهم أن المشتبه بهم اجتمعوا سرا وخططوا لتنفيذ هجمات بمختلف المخططات. وكان الهدف الرئيس للهجوم هو مدرسة ثانوية إسلامية في الناصرة، وخططت الخلية لإلحاق الضرر بالمؤسسة التعليمية «بكل الوسائل». كما تبين أن المشتبه بهم خططوا لهجمات بمخططات مختلفة وعملوا في الوقت نفسه على تحديد أهداف للهجوم مثل محطة حافلات مزدحمة في مدينة في شمال اسرائيل ومركز شرطة في محيط سكنهم، والغابات حيث يتنزه اليهود.