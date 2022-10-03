تذاكر لزيارة قبر إليزابيث.. والبريطانيون غاضبون!

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لندن - الوكالات: أثارت أسعار تذاكر زيارة قبر الملكة إليزابيث الثانية التي أعلنتها العائلة المالكة موجة من الانتقادات في بريطانيا لارتفاع كلفة التذاكر في وقت يعاني فيه الشعب من أزمات اقتصادية خانقة وأعلنت العائلة المالكة إعادة فتح بعض القلاع الملكية أمام السياح والزوار، ومنها قلعة وندسور التي تقع فيها كنيسة سانت جورج، حيث دفنت الملكة. وتبلغ كلفة التذكرة في نهاية الأسبوع 28.5 جنيها إسترلينيا (نحو 32 دولارا) وفي باقي أيام الأسبوع 26.5 جنيها إسترلينيا (نحو 30 دولارا) مع تخفيضات للعائلات والرحلات الجماعية.

وأثارت قيمة التذاكر انتقادات واسعة للعائلة الملكية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشار كثيرون إلى عدم اهتمام العائلة بالأزمات المالية التي يعانيها الشعب، واهتمامها فقط بجمع أكبر قدر من الأموال. واعتبر البعض أن فرض هذه الأسعار والاستفادة من قبر الملكة تجاريا لا يعد تصرفا مقبولاً من العائلة الملكية تحت أي ظروف. وسخر أحدهم في تغريدة على موقع تويتر قائلا «قد لا يكون مكان استراحتها الأخير، يمكن أن يصبح عامل الجذب مربحا للغاية، بحيث يأخذونها في جولة». وعلق الكاتب سيدني تشاندلر عبر حسابه على تويتر قائلا «تعيش العائلة الملكية في عالم من الفخامة، وتتقاضى رسوماً من الجمهور لزيارة قبر الملكة والجزء المحير للعقل هو أنهم سيجدون أشخاصاً مهووسين بالعائلة الملكية يدفعون ذلك المبلغ بكل سرور».

وتعاني بريطانيا من أزمة اقتصادية خانقة إذ ارتفعت أسعار كثير من المنتجات مؤخراً، بالإضافة إلى أزمة الطاقة الناتجة عن حرب أوكرانيا التي وصلت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة.

الى ذلك أصدر قصر باكنغهام في لندن أول صورة رسمية لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وأفراد أسرته. وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن الصورة المنشورة التقطت عشية جنازة الملكة الراحلة، في 18 سبتمبر الماضي لدى تنظيم الأسرة المالكة حفل استقبال لقادة الدول المشاركين والضيوف الرسميين المدعوين من الخارج للمشاركة في الجنازة. وتضم الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث، عقلية الملك كاميلا، وولي عهده وأمير ويلز وليام، وكيت ميدلتون التي صارت الآن تحمل لقب أميرة وليز، بعدما كانت في السابق تحمل لقب دوقة كامبريدج. وكان الأربعة يرتدون ملابس سوداء اللون، بحكم حالة الحداد على الملكة الراحلة. ولم تنشر الصورة فور التقاطها، بل انتظر القصر الملكي 12 يوما لكي ينشرها.

