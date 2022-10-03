روسيا تقر بخسارة ليمان.. ومطالب لبوتين بـ«رد نووي»

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عواصم - الوكالات: وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة مدن أخرى في منطقة دونيتسك وحذر المسؤولين الروس من أن يصبحوا «أكباش فداء» فيما أقرت موسكو بالانسحاب من مدينة ليمان، وسط ترحيب أميركي بالتقدم الأوكراني.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة «العلم الأوكراني مرفوع بالفعل في ليمان بمنطقة دونيتسك. مازال القتال مستمرا هناك» وتحدث الرئيس الأوكراني عن المسؤولين الحكوميين الروس بأنهم بدؤوا بتبادل الاتهامات فيما بينهم كما أنهم يتهمون جنرالات جيشهم بالإخفاق معتبرا أنها إشارة الإنذار الأولى التي ينبغي سماعها على كل مستويات الحكومة الروسية. كما وجه زيلينسكي خطابه إلى المواطنين الروس قائلا «ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا فستُقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش فداء، لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي»، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال سيرغي غايداي حاكم إقليم لوغانسك في تغريدة إن القوات الأوكرانية أغلقت جميع طرق مغادرة ونقل الذخيرة إلى الروس.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الانفصالية المتحالفة معها انسحبت إلى «مناطق أكثر فائدة من ميناء كراسني بمنطقة دونيتسك، بسبب التهديد الأوكراني بالحصار».

وأضافت في بيان أن قواتها دمرت في يوم واحد أكثر من 200 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه. الى ذلك قال رمضان قديروف، زعيم جمهورية الشيشان، في بيان غاضب ينتقد فيه الجنرالات الروس في أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدة ليمان الاستراتيجية، إن الوقت قد حان لكي يستخدم الكرملين كل سلاح في حوزته. وأضاف قديروف «لا أعرف ما تقدمه وزارة الدفاع إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن في رأيي الشخصي نحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة (المعروفة أيضاً أسلحة نووية تكتيكية). وقال قديروف في قناته على تلغرام «ليست هناك حاجة لاتخاذ كل قرار مع أخذ المجتمع الأميركي الغربي في الاعتبار».

وكان بوتين أعلن الجمعة أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية باتت روسية، وأن سكانها باتوا مواطنين روسيين إلى الأبد، وذلك عقب استفتاءات نظمتها موسكو لاقت رفضا واسعا من كييف والغرب وحتى الأمم المتحدة.

وفي وقت مبكر من فجر أمس قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا بشأن دفاع كييف المتواصل عن سيادتها، حيثث أكد بلينكن أن بلاده ستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها من خلال تعزيز موقفها عسكريا ودبلوماسيا.

