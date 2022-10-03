البحر الأسود وقواعد أوكرانيا العسكرية.. الغرب يرسم ترجيحات ضربة بوتين النووية

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: قدر تحليل حديث لوزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» أن الفوائد العسكرية لاستخدام روسيا سلاحا نوويا «ستكون قليلة» مقابل التكلفة التي سيتحملها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر رد دولي غاضب ربما ينضم اليه الصينيون وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. لكن المسؤولين في واشنطن أصبحوا قلقين بشأن الاحتمال الآن أكثر بكثير مما كانوا عليه في بداية الصراع الأوكراني في فبراير خصوصا بعد سلسلة من الانسحابات المهينة ومعدلات الإصابات العالية في الجيش الروسي والخطوة التي لاتحظى بشعبية كبيرة لتجنيد الشباب الروس للخدمة. واقترح التقرير أنه بسبب عدم قدرته على الانتصار في ساحة المعركة، يرى بعض المحللين العسكريين الروس أن هناك إمكانية لتفجير سلاح تكتيكي فوق مكان بعيد مثل البحر الأسود أو ربما في الواقع ضد قاعدة عسكرية أوكرانية. وفي محادثات سرية اقترح مجموعة من المسؤولين أنه إذا فجرت روسيا سلاحاً نووياً تكتيكياً على الأراضي الأوكرانية، فستكون الخيارات فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي، أو نوعاً من الرد العسكري قد يتم تنفيذه من قبل الأوكرانيين.

ويبدو أن المسؤولين الروس يعتقدون أن لديهم ميزة في اختبار الإرادات التي تمثلها سياسة حافة الهاوية النووية. ولهذا السبب قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة وقتاً خطيراً بشكل خاص، كما يتفق مجموعة من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين لكن من غير المرجح أن يستخدم بوتين سلاحاً نووياً على الفور ومن المحتمل أن تتضمن خطواته الأولية وفقاً للمسؤولين حملة تخريب في أوروبا أو مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، أو استهداف كبار المسؤولين في كييف.

