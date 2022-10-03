الاحتجاجات تصل جامعة طهران.. والسلطة تدعو إلى «مواجهة الفوضى»

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طهران - الوكالات: دعا رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إيران أجهزة الدولة إلى مواجهة «الفوضى» وأعمال الشغب وشهدت عدة جامعات إيرانية تجمعات احتجاجية، تزامنا مع مظاهرات في مدن غربية عدة على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني على يد الشرطة. وعقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اجتماعا مع رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، حيث دعا الرؤساء الثلاثة أجهزة الدولة إلى مواجهة ما وصفوه بالفوضى وأعمال الشغب، وإلى حماية الأمن العام والممتلكات العامة في البلاد. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعات في عدد من المدن الكبرى، منها طهران وأصفهان ورشت وشيراز. وأفاد ناشطون بأن السلطات اعتقلت العشرات من طلاب جامعة طهران كما قالت وكالة أنباء فارس إن بعض المحتجين اعتُقلوا في ساحة قرب الجامعة. وقال المحتجون إنهم لن يشاركوا في الفصول الدراسية حتى يطلق سراح الطلاب المعتقلين. كما قالت مواقع إيرانية إن أصحاب المحال التجارية في منطقة شوش جنوبي طهران، وفي مدينة ديوان دره في محافظة كردستان غربي البلاد، نفذوا إضرابا عن العمل، احتجاجا على وفاة الشابة مهسا.