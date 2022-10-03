باكستان.. مذكرة اعتقال جديدة بحق عمران خان

عربيات ودوليات

إسلام أباد - الوكالات: أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة بتهمة «الازدراء». ويحاكم خان على خلفية خطاب ألقاه في العاصمة إسلام آباد، يوم 20 أغسطس الماضي وتعهد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، كما قال إن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في إشارة إلى شهباز جيل. وقالت شرطة إسلام أباد في بيان «بعد أن أسقطت المحكمة العليا بالعاصمة تهمة الإرهاب في القضية المسجلة بتاريخ 20 أغسطس الماضي ضد عمران خان بسبب تصريحاته تم إحالة القضية إلى محكمة الجلسات، ولم يحصل رئيس الوزراء السابق على كفالة من هناك»، بحسب صحيفة «داون» المحلية. وأوضح البيان أن «عمران خان لم يحضر الجلسة الأخيرة للمحكمة بشأن هذه المسألة، وبالتالي صدرت مذكرة اعتقال بحقه لضمان حضوره». وأكدت الشرطة أن إصدار المذكرة «عملية قانونية». وأطلقت السلطات الباكستانية في أغسطس الماضي سراح خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، وأُفرج عنه بكفالة مالية بحسب ما أعلنه مسؤول في حزبه. وبموجب الاتهام بـ «الإرهاب والازدراء»، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات. واعتقلت الشرطة الباكستانية، في أغسطس الماضي، المساعد السياسي لخان شهباز جيل عقب ظهوره على محطة تلفزيون خاصة وحضه الجنود والضباط على رفض الانقياد «لأوامر غير قانونية» من القيادة العسكرية. ووجهت إلى جيل اتهامات بالخيانة، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام. كما اعتقلت الشرطة بشكل منفصل الصحفي جميل فاروقي وهو مؤيد لخان، إثر مزاعمه بأن جيل قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة. وفي 11 أبريل الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان. وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.