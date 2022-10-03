loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مولر وكيميتش يغيبان عن بايرن


يغيب الدوليان توماس مولر وجوشوا كيميتش عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني لتزداد الشكوك بشأن إمكانية مشاركتهما أمام بوروسيا دورتموند. ولن يتمكن مولر وكيميتش من المشاركة أمام الضيف فيكتوريا بلزن التشيكي غدا في دوري أبطال أوروبا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، وتحوم الشكوك حول مشاركتهما في الكلاسيكر أمام المنافس اللدود بوروسيا دورتموند في البوندسليغا. وأفاد النادي البافاري، بطل المواسم العشرة الماضية، في بيان: «أُثبتت إصابة كيميتش وتوماس مولر بفيروس كوفيد-19 أول من امس، لا يعاني اللاعبان من أيّ عوارض وهما بصحة جيدة، كيميش ومولر حالياً في عزلة منزلية».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة