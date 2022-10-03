مولر وكيميتش يغيبان عن بايرن

دوليه

يغيب الدوليان توماس مولر وجوشوا كيميتش عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني لتزداد الشكوك بشأن إمكانية مشاركتهما أمام بوروسيا دورتموند. ولن يتمكن مولر وكيميتش من المشاركة أمام الضيف فيكتوريا بلزن التشيكي غدا في دوري أبطال أوروبا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، وتحوم الشكوك حول مشاركتهما في الكلاسيكر أمام المنافس اللدود بوروسيا دورتموند في البوندسليغا. وأفاد النادي البافاري، بطل المواسم العشرة الماضية، في بيان: «أُثبتت إصابة كيميتش وتوماس مولر بفيروس كوفيد-19 أول من امس، لا يعاني اللاعبان من أيّ عوارض وهما بصحة جيدة، كيميش ومولر حالياً في عزلة منزلية».

