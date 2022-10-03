سيتي جرح كبرياء يونايتد

دوليه

حسم مانشستر سيتي مباراة الدربي أمام ضيفه مان يونايتد بالفوز عليه 6-3 أمس في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز. ولم يتأخر سيتي في فرض أفضليته عندما افتتح له فيل فودين التسجيل في الدقيقة الثامنة فقط قبل أن يوقع النرويجي إيرلينغ هالاند على ثنائية (34 و37) بعد تمريرتين حاسمتين من البلجيكي دي بروين. واستعرض هالاند مهاراته بصناعة الأهداف عندما أرسل كرة الهدف الرابع لزميله فودين الذي زاد غلة فريقه إلى أربعة أهداف (44).

ودخل يونايتد الشوط الثاني بقوة عندما ذلّل الفارق بفضل تسديدة البرازيلي أنتوني (56) لكن هالاند عاد ليؤكد تفوّق فريقه بإضافته الهدف الخامس (64)، قبل أن ينجح فودين في تسجيل الهدف السادس بعد تمريرة من هالاند أيضاً (72).

وأجرى الإسباني بيب غوارديولا أربعة تبديلات بعدما ضمن الفوز حين أشرك كل من بالمير والأرجنتيني ألفاريز والإسباني لابورت والجزائري رياض محرز، ليتراجع أداء سيتي نسبياً.

واستغل الفرنسي مارسيال الموقف حين تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح يونايتد (84) قبل ان يضيف بنفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء (90+1). ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، بينما توقف رصيد مان يونايتد عند 12 نقطة.

وكان برايتون أجبر مستضيفه ليفربول على التعادل 3-3 أول من أمس في المرحلة نفسها التي شهدت فوز أرسنال على توتنهام 3-1 واعتلاء الصدارة. وبذلك رفع برايتون، المتألق هذا الموسم في البريميرليغ، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع. في المقابل بات في جراب ليفربول المتعثّر 10 نقاط في المرتبة التاسعة.

وفي مباراة ثالثة حقق تشلسي فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر عندما تغلب على مضيفه وجاره كريستال بالاس 2-1. وقسا نيوكاسل يونايتد على مضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف. وخسر ساوثمبتون أمام إيفرتون 1-2. وضمن المرحلة ذاتها، حقق وست هام فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه على وولفرهامبتون 2-0. وتعادل بورنموث مع برنتفورد 0-0.

