ليفاندوفسكي قاد برشلونة إلى الفوز

دوليه

انتزع برشلونة مؤقتاً صدارة الدوري الاسباني بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 1-0 أول من أمس في المرحلة السابعة، فيما استعاد أتلتيكو مدريد سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه إشبيلية 2-0. وهو الفوز السادس توالياً لبرشلونة هذا الموسم، منها 4 خارج أرضه، بعدما استهل مغامرته في «لا ليغا» بتعادل سلبي أمام رايو فاليكانو، فتصدر الترتيب مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة. وحصل برشلونة على جرعة معنوية كبيرة قبل رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى مدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة فريقها إنتر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. في المقابل، مُني مايوركا بخسارته الثالثة مقابل فوزين وتعادلين وبقي في المركز العاشر، علماً أن رجال المدرب المكسيكي خافيير أغيري كانوا سقطوا أمام ريال مدريد 1-4. وافتتح برشلونة التسجيل من مجهود فردي من الوافد الجديد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي توغل في منطقة الجزاء قبل أن يتوقف فجأة وينقل الكرة إلى قدمه اليمنى ليسدد عكسية هزت الشباك (20).

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه إشبيلية 2-0. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 13 نقطة بفوزه الرابع هذا الموسم، وتقدم الى المركز الخامس موقتا، مستفيداً من تعادل قادش سلباً مع فياريال المتراجع الى المركز السادس مع 12 نقطة. ونفض أتلتيكو غبار خسارته في دربي العاصمة أمام جاره اللدود ريال مدريد 1-2 في المرحلة السادسة قبل توقف الدوري افساحاً في المجال أمام النافذة الدولية، واستعد بأفضل طريقة لاستحقاقه الأوروبي أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. كما تفادى أتلتيكو خسارة ثالثة توالياً في مختلف المسابقات، اذ سقط قبل دربي العاصمة أمام باير ليفركوزن الألماني 0-2 في الجولة الثانية من المسابقة اقارية الأم.

