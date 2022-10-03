سان جرمان عاد إلى الصدارة

دوليه

سجل المهاجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبديل كيليان مبابي هدفي فريقهما باريس سان جرمان وقاداه الى الفوز على نيس 2-1 أول من أمس والعودة إلى الصدارة، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي. ورفع سان جرمان رصيده إلى 25 نقطة مستعيداً الصدارة من مرسيليا غداة فوز الأخير على مضيفه أنجيه 3-0 في افتتاح المرحلة الجمعة. ولم يذق سان جرمان الخسارة في مبارياته الـ18 الأخيرة في «ليغ1»، وهي أطول سلسلة حالياً حيث حقق 14 فوزاً مقابل 4 تعادلات، كما تابع نتائجه الايجابية رغم اكتفائه بفوز 1-0 في مباراتيه السابقتين (ضد بريست وليون) قبل التوجه الى البرتغال لمواجهة بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد غد في لقاء هام لصدارة المجموعة. وحقق المدرب كريستوف غالتييه فوزه الأول على فريقه السابق منذ وصوله الى العاصمة الفرنسية في أوّل مواجهة بينهما، في حين فشل نيس في تكريس عقدته للنادي الباريسي الذي لم يهز شباكه في ثلاث مباريات الموسم الماضي، بما فيها خلال خروجه المفاجئ بركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا أمام الفريق الجنوبي.

وسجل النادي الباريسي هدف السبق بعد خطأ من البرازيلي دانتي على ميسي على بعد 20 متراً من مرمى فريقه، ليعاقب «البرغوث» بنفسه نيس بتسديدة مباشرة ساحرة بقدمه اليسرى تخطت الحائط واستقرت في شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الذي لم يحرك ساكناً (29). وهي الركلة الحرة الأولى الناجحة لميسي منذ وصوله إلى «بارك دي برانس» في الموسم الماضي والهدف الخامس له هذا الموسم في «ليغ1». إلا أن نيس صعق سان جرمان مع بداية الشوط الثاني بادراكه التعادل بعد عرضية الجزائري يوسف عطال فشل الثنائي ماركينيوس وموكييلي في التعامل معها لتصل إلى غايتان لابورد تابعها في الشباك (47)، في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم. واقحم غالتييه نجمه مبابي بدلاً من إكيتيكي والبرتغالي نونو منديش مكان برنات في الدقيقة 59، ثم البرتغالي الآخر ريناتو سانشيش بدلاً من رويس (72)، فكان مهاجم منتخب «الديوك» عند حسن ظن مدربه بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية زاحفة من موكييلي إلى داخل المنطقة تابعها بسهولة في الشباك (83). وهو الهدف الثامن لمبابي في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع زميله نيمار في صدارة الهدافين. وتابع رين بدايته الجيدة وعمّق جراح مضيفه ستراسبورغ المنقوص بفوزه عليه 3-1.

