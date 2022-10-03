فرانكفورت ألحق بأونيون خسارته الأولى

دوليه

ألحق أينتراخت فرانكفورت الخسارة الأولى هذا الموسم بضيفه أونيون برلين المتصدر عندما تغلب عليه 2-0 أول من أمس في المرحلة الثامنة من الدوري الالماني التي شهدت فوز فرايبورغ على ضيفه ماينتس 2-1 والتحاقه بركب المتصدرين، وخسارة بوروسيا دورتموند أمام مضيفه كولن 2-3. وكان أونيون برلين أمام فرصة زيادة غلته في الصدارة إلا أن رصيده تجمد عند 17 نقطة بالتساوي مع وصيفه الجديد فرايبورغ، فيما تراجع دورتموند إلى المركز الرابع مع 15 نقطة متساوياً مع بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الماضية، والفائز على صيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة. ويخوض بايرن ودورتموند استحقاقيهما الأوروبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيستقبل الأوّل ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي غدا، فيما يحلّ الثاني ضيفاً على إشبيلية الاسباني بعد غد، قبل «الكلاسيكر» المنتظر بينهما ضمن المرحلة التاسعة.

وحسم فرانكفورت النتيجة لصالحه في الشوط الاول بتسجيله الهدفين، حيث افتتح التسجيل عبر ماريو غوتسه، بطل مونديال البرازيل 2014، في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الثاني بفضل الدنماركي يسبر ليندستروم الذي خطف الكرة وراوغ مدافعين ليخدع الحارس بتسديدة بينية (42). وهي الخسارة الأولى لأونيون برلين هذا الموسم بعد 5 انتصارات وتعادلين. وعاد فرايبورغ إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين بفوزه على ماينتس 2-1. ومني بوروسيا دورتموند أمام كولن بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات، مفوتاً فرصة اعتلاء الصدارة عقب خسارة أونيون برلين. وانتقد مدرب دورتموند الالماني-الكرواتي إدين تريزيتش أداء فريقه عقب الخسارة قائلاً «انه أمر مخيب للآمال كثيراً بالنسبة لنا، انه مرير للغاية». وتابع «لم نكن مستعدين لاظهار قوتنا (في الشوط الثاني) وفي أهم مرحلة في المباراة، لم نكن جاهزين للدفاع عن تقدمنا».

