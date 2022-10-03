فوز روما وميلان ونابولي

دوليه

تنفس روما الصعداء وزاد محن مضيفه إنتر عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي والتي شهدت فوز نابولي على تورينو 3-1، وميلان على إمبولي بالنتيجة ذاتها.

وكان إنتر البادئ بالتسجيل عبر فيديريكو ديماركو بتسديدة خادعة زاحفة من داخل المنطقة من اللمسة الأولى إثر تمريرة بينية رائعة من نيكولو باريلا (30).

ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا في إدراك التعادل لفريق العاصمة بتسديدة رائعة «على الطاير» بيسراه من داخل المنطقة (39). وهو الهدف الرابع لديبالا في مرمى إنتر ميلان في مبارياته الخمس الأخيرة ضده. ونجح المدافع الدولي الإنكليزي السابق كريس سمولينغ في منح التقدم لروما بضربة رأسية قوية من مسافة (75).

من جانبه، استعاد ميلان حامل اللقب توازنه عقب خسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط امام نابولي في المرحلة الماضية، وعاد بثلاث نقاط ثمينة من أرض مضيفه إمبولي بفوز قاتل 3-1 في مباراة مثيرة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع بينها ثنائية للضيوف. بدوره نجح نابولي بتخطي ضيفه تورينو 3-1. وسجل للفائز الكاميروني أندري زامبو أنغويسا ثنائية 6 و 12، قبل أن يضيف الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الثالث 31.

أما هدف الخاسر الوحيد فوقع عليه الباراغوياني أنتونيو سانابريا 43. وصار رصيد نابولي 20 نقطة في صدارة الترتيب.

