الشاهين أشاد بلاعبي «أزرق الصالات»

دوليه

وجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين الشكر إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات بعد المجهود الذي بذلوه في مواجهة المنتخب العراقي أول من أمس في بطولة كأس آسيا للصالات، والذي تكلل بالتأهل لدور الثمانية للبطولة. وأكد الشاهين أن تأهل «أزرق الصالات»، يؤكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وثمن رئيس الاتحاد الدعم والمساندة من قبل الجماهير الوفية، التي ضربت أروع الأمثلة في التشجيع المثالي، لتؤكد بدورها أنها اللاعب رقم 1. ووجه الشاهين الدعوة للجماهير بمواصلة دعمها ومساندتها للاعبين أمام أوزبكستان غداً في دور الثمانية للبطولة.

