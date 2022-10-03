«كاكاو»: روح الفريق صنعت الفارق أمام العراق

دوليه

أشاد البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» مدرب «أزرق الصالات» بروح اللاعبين التي صنعت الفارق أمام العراق وساعدت الفريق على بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها الكويت حتى 8 أكتوبر الحالي. وتعادل الأزرق مع نظيره العراقي 2-2 في مباراة مثيرة، تقدم فيها أولاً بهدف عبدالرحمن الوادي (2)، قبل أن يرد العراق بهدفي سالم فيصل (13 و18)، لكن عبدالرحمن المسبحي سجل التعادل مع بداية الشوط الثاني.

وضرب منتخب الكويت موعدًا مع أوزبكستان غدًا الثلاثاء في الدور ربع النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن تايلند الفائزة على عمان 6-1 في الجولة ذاتها، والتي ستواجه طاجيكستان في ربع النهائي. في المقابل رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، أمام عمان متذيلة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وشدد كاكاو في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب نهاية اللقاء على أهمية الحضور الجماهيري الذي قدم دعماً كبيراً وألهب حماس اللاعبين، وقال إن جماهير الأزرق هي الأفضل في آسيا، معربا عن شكره لها وللدور الرائع التي تلعبه.وقال إن اللاعبين قدموا أداء رائعا في بداية الشوط الأول وأحرزوا هدفا، وصنعوا عدداً من الفرص أهدرت تباعا، ثم تراجع الأداء، مع ارتكاب بعض الأخطاء.وأضاف: «جاءت بداية الشوط الثاني مثالية للاعبي الأزرق، ونجحوا في إدراك هدف التعادل. ثم تراجع الأداء أيضا».وأشار كاكاو إلى أن المنتخب العراقي قوي للغاية، والمباراة كانت قوية، مع الوضع في الاعتبار تعرض اللاعب عبد الرحمن الوادي للإصابة، وعدم استكماله المباراة.وأعرب كاكاو عن أمله بتعافي الوادي ولحاقه بلقاء أوزبكستان في دور الثمانية، مؤكدا أنه لاعب مهم للغاية سواء داخل الملعب أو خارجه فهو «قائد دون أن يرتدي شارة القيادة».ولفت كاكاو أن منتخب اوزبكستان قوي ومنظم ويمتلك خبرات هائلة، وتبدو حظوظه الأفضل في التأهل لدور الثمانية، لكن «على الجميع أن يتذكروا جيدا أننا منتخب الكويت القادر على تحقيق الفوز أيضا». وأوضح أن الأزرق واجه المنتخب الأوزبكي في مباراتين وديتين ضمن الاستعدادات للبطولة فاز المنافس بنتيجتهما، لكن هذا ليس مقياسا للقاء الثلاثاء المقبل.

