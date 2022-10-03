«سوبر الطائرة» اليوم

دوليه

?

ينطلق اليوم موسم الكرة الطائرة الجديد باقامة مباراة كأس السوبر التي تجمع الكويت مع كاظمة في الـ07:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويخوض الكويت المباراة بصفته بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما يحل كاظمة طرفاً ثانيا في اللقاء لاحتلاله وصافة الدوري.

وفاز الكويت بمباراة كأس السوبر في المواسم الخمسة الماضية، وهو مرشح اليوم لتكرار انتصاره على غريمه البرتقالي نظراً لجاهزيته أكثر من خصمه. ونظم الأبيض معسكرا خارجيا في قبرص خاض خلاله بطولة ودية مع أندية باناثانيكوس وسيروس اليونانيين، وينوسيس القبرصي واحتل بها المركز الثاني، كما انه خاض عددا من المباريات الودية خلاف البطولة وهو ما يجعله في أفضل جاهزية للقاء اليوم.

ويقود الكويت المدرب الأرجنتيني داميان أريدوندو ومساعده ماتياس كوجي وهو عزز صفوفه بالمحترفين الروسي رومان دانيلوف والألباني غازميند هوساج إذ يأمل الأبيض أن يلعب المحترفان اليوم دورا بارزا في تحقيق كأس السوبر لتكون أفضل انطلاقة للفريق في الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله إلى مواصلة هيمنته على البطولات المحلية.

ويشكل الكويت عقدة في الفترة الأخيرة لخصمه اليوم الذي عجز عن الفوز على غريمه في أكثر من 10 مباريات متتالية في المواسم الماضية وهو ما يمنح الكويت الأفضلية لمواصلة تفوقه على البرتقالي.

ويمر «طائرة كاظمة» بفترة تجديد بعد رحيل المدرب الصربي الكسندر سافينتش وانتقال أكثر من لاعب من أعمدة الفريق مثل عبدالله بوفتين، ومحمد اسحاق، وناصر الرفاعي. وتعاقد الفريق مع المدرب الأرجنتيني كريستيان داريو لقيادته في الموسم الجديد، كما ضم محترف الكويت السابق الكوبي أورلاندو سبيدا، والبوسني آرمن، فيما تعاقد أيضا مع لاعب القادسية سلطان أحمد في سعيه إلى تجديد دماء الفريق للدخول إلى دائرة المنافسة على جميع الالقاب في الموسم الجديد وأولها مباراة اليوم.

