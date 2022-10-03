6 ميداليات آسيوية لـ «الترايثلون»

دوليه

حقق لاعبو منتخب الترايثلون، 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا 2022 والتي أقيمت أول من أمس في مدينة العقبة الأردنية.

وجاءت الميداليات على النحو التالي: عبدالعزيز الدعيج ذهبية الفئة العمرية تحت 30 عاما وسلمان الصفار ذهبية الفئة العمرية من 30 الى 50 عاما ونجلاء الجريوي ذهبية الفئة العمرية من 30 الى 50 عاما، فيما حصل على الفضيتين أسامة بورحمة في فئة تحت 30 عاما وهدى الصالح في فئة تحت 30 عاما، وحصدت نورة البراك برونزية تحت 30 عاما. بدوره، بارك راشد الكندري رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون للاعبين تحقيقهم هذا الإنجاز الكبير في بطولة آسيا والتي شارك بها 85 لاعبا ولاعبة من النخبة و 120 لاعبا ولاعبة في الفئات العمرية يمثلون 34 دولة.وقال: «أثبت لاعبو الكويت علو كعبهم وقدرتهم على مقارعة ومنافسة أبطال القارة الصفراء، بفضل الدعم الذي يتلقاه الاتحاد من اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة».ونوه بأن الخطة التي وضعها الاتحاد للنهوض بجميع الفئات العمرية وجعلها منافسة قوية بالاستحقاقات الخارجية، بالتعاون مع الاجهزة الفنية والادارية، قد أتت بثمارها.

وبين الكندري، أن المشاركة في بطولة كأس آسيا، تأتي ضمن أجندة الاتحاد للموسم الجديد، من أجل تأهيل أبطال الكويت للمشاركة في البطولات المقبلة ولعل أهمها بطولة العالم للترايثلون نسخة أبوظبي والتي ستقام الفترة من 23 الى 26 نوفمبر المقبل.كما أشاد الكندري، باللاعب عبدالعزيز الدعيج، والذي تعرض لحادث سقوط خلال منافسات الفئات العمرية تحت 30 عاما، إلا انه أصر على إكمال السباق، وتصدر السباق، وجاء سلمان الصفار ثانيا وأسامة بورحمة رابعا.

