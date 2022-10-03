سيزار: النتيجة لا تعبر عن المباراة

دوليه

أكد مدرب تايلند كارلوس سيزار غاعو أن نتيجة مباراة فريقه مع عمان (6-1) لا تعبر عن سير المباراة التي ظهر فيها المنتخب بصورة مميزة. وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «بالنسبة لنا الأهم هو التأهل إلى الدور الثاني سواء في المركز الأول أو الثاني، لعبنا بطريقتنا واحترمنا المنافس، وعلينا الآن أن نأخذ البطولة مباراة بمباراة». ولفت إلى أن لاعبيه لديهم مشكلة في استقبال الأهداف وهو أمر يجب معالجته قبل المواجهات الإقصائية، مشيراً إلى أنها المرة التي يخوض فيها تجربة تدريبية على صعيد المنتخبات، وقال: «اعتدت على تدريب الأندية والإشراف على المنتخبات يختلف قليلاً، لكن علينا إيجاد الحلول لكل المشاكل التي واجهتنا».

