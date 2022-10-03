كاظمة في اختبار صعب أمام السالمية

دوليه

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يخوض كاظمة اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على السالمية في الساعة الـ07:20 مساء اليوم على ستاد ثامر في ختام الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وسجل كاظمة بداية قوية حقق فيها 3 انتصارات على الفحيحيل (3-0)، وعلى القادسية (3-1)، وعلى النصر (1-0)، مقابل تعادل وحيد مع الجهراء بنتيجة 1-1. وجمع البرتقالي 10 نقاط وضعته في صدارة الترتيب قبل انطلاق هذه الجولة.

وأكد الفريق الذي يدربه الصربي زيلكو ماركوف جديته في المنافسة على الألقاب بعد أن توج الموسم الماضي بلقب كأس الأمير، ونافس الكويت على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة. ويقدم كاظمة تحت قيادة ماركوف عروضاً مميزة منذ الموسم الماضي معتمداً على قوته الهجومية المتمثلة بالثلاثي: الأردني أحمد عرسان والإسباني جاي ديمبلي والهداف شبيب الخالدي، بالإضافة إلى البرازيلي أليكس ليما والنيجيري مايكل أوما وعبدالله الفهد. في المقابل، يطمح السالمية صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط إلى استعادة توازنه بعد الخسارة المفاجئة أمام الفحيحيل 2-3 في الجولة الماضية والتي أبعدت السماوي عن مشاركة كاظمة في الصدارة. وحقق السالمية بقيادة مدربه المخضرم محمد إبراهيم بداية جيدة بالفوز على التضامن 1-0 وعلى الساحل 2-1 والتعادل مع العربي 2-2، قبل الخسارة أمام الفحيحيل. لكن الفريق بشكل عام لم يكن مقنعاً في عروضه، لذلك فإن مواجهة اليوم قد توضح مدى قدرة الفريق على مقارعة الكبار والاستمرار في المنافسة على الصدارة.

وافتتحت الجولة أول من أمس بتعادل التضامن مع الساحل 1-1، فرفع الأول رصيده إلى 5 نقاط، في حين حصد الثاني نقطته الأولى وظل في قاع الترتيب. وفي مباراة ثانية حقق العربي انتصاره الأول في المسابقة والذي جاء على حساب الجهراء بنتيجة 2-0، ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 7 للجهراء الذي تلقى خسارته الثانية.

