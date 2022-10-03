loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سفيكو: العربي قدَّم أفضل أداء

سالم العنزي
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 03 أكتوبر 2022

اعتبر مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو ان الأداء الذي ظهر عليه فريقه في الشوط الثاني بمواجهة الجهراء، هو الأفضل للأخضر في الموسم الحالي.
وكان العربي نجح في تجاوز الجهراء بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز، ليصل إلى النقطة السادسة، في حين تجمد رصيد الجهراء عند 7 نقاط.
وقال روسمير في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إنه مع الجهاز المعاون درس فريق الجهراء من خلال المواجهات التي خاضها أمام الكويت، وكاظمة والقادسية، وحتى المباراة التي خسرها أمام التضامن، وكوَّن فكرة كاملة عن الفريق ونقاط القوة الضعف.
وأشار إلى أن الأخضر غاب عن الأداء المميز في أول نصف ساعة من عمر المباراة، وهو ما استدعى اجراء تبديل لسد الثغرة في الجهة اليمنى، في إشارة الى تبديل عبد الرحمن الشرهان، والدفع بجمعه عبود. وأضاف ان الأداء في الشوط الثاني كان مثاليا، مشيدا بما قدمه اللاعبون، وقدرتهم على العودة لطريق الانتصارات، وكسر حاجز النتائج المتراجعة خلال الجولات الماضية.
وشدد مدرب العربي ان الاستعداد لمواجهة الساحل، سينطلق اعتبارا من اليوم، مؤكدا انه سيعمل مع الجهاز الفني على تحليل أداء المنافس، للوصول للخطة المناسبة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة