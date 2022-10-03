سفيكو: العربي قدَّم أفضل أداء

دوليه

اعتبر مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو ان الأداء الذي ظهر عليه فريقه في الشوط الثاني بمواجهة الجهراء، هو الأفضل للأخضر في الموسم الحالي.

وكان العربي نجح في تجاوز الجهراء بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز، ليصل إلى النقطة السادسة، في حين تجمد رصيد الجهراء عند 7 نقاط.

وقال روسمير في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إنه مع الجهاز المعاون درس فريق الجهراء من خلال المواجهات التي خاضها أمام الكويت، وكاظمة والقادسية، وحتى المباراة التي خسرها أمام التضامن، وكوَّن فكرة كاملة عن الفريق ونقاط القوة الضعف.

وأشار إلى أن الأخضر غاب عن الأداء المميز في أول نصف ساعة من عمر المباراة، وهو ما استدعى اجراء تبديل لسد الثغرة في الجهة اليمنى، في إشارة الى تبديل عبد الرحمن الشرهان، والدفع بجمعه عبود. وأضاف ان الأداء في الشوط الثاني كان مثاليا، مشيدا بما قدمه اللاعبون، وقدرتهم على العودة لطريق الانتصارات، وكسر حاجز النتائج المتراجعة خلال الجولات الماضية.

وشدد مدرب العربي ان الاستعداد لمواجهة الساحل، سينطلق اعتبارا من اليوم، مؤكدا انه سيعمل مع الجهاز الفني على تحليل أداء المنافس، للوصول للخطة المناسبة.

