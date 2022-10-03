ساندي: ضياع الفرص وراء الخسارة

دوليه

أرجع مدرب الجهراء السلوفيني ساندي، خسارة فريقه أمام العربي إلى عدم القدرة على استغلال الفرص من قبل لاعبي فريقه، مضيفا ان الفريق الذي لا يسجل، عليه ان يتقبل الأهداف.

وأفاد ساندي ان فريقه حاول العودة إلى المباراة، وتعويض تأخره بهدف، وهو ما استغله المنافس لزيادة النتيجة. وعن مواجهة النصر المقبلة في الجولة السادسة، شدد مدرب الجهراء، ان فريقه يفكر في كل مباراة على حدة، مؤكدا انه لا توجد مباراة سهلة. وبين ان الاستعداد لمواجهة النصر، ستبدأ اعتبارا من اليوم، على أمل تعويض الخسارة التي لحقت بالفريق أمام العربي.

