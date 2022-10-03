تفوق «المهند» في سباقات الهجن

دوليه

فازت الذلول المهند ملك زايد العتيبي بكأس النادي الكويتي للهجن عقب تفوقها في سباق الاجتماع الرابع لهذا الموسم والمخصص للقايا قعدان على مسافة 4 كم.كما فازت الذلول الهيلع ملك جويعد فهيد بكأس النادي الثانية المخصصة للقايا قعدان على مسافة 4 كم. وقدم امين السر العام ربيح العجمي كأسي النادي للفائزين، مشيداً بنجاح السباقات ومستوى المشاركة الكبيرة من ملاك الهجن. وشهد الشوط الاول تفوق الذلول طاعة لناصر الهجمي وفازت الذلول فرحة لمحمد المري بالشوط الثاني والذلول ولاية لعلي المري بالشوط الثالث. وتفوقت الذلول بيان لعلي المري بالشوط الرابع و«الاتحادية» لماجد الظفيري بالشوط الخامس و«العاصمة» لفهد العجمي بالشوط السابع و«مناور» لفهد الهاجري بالشوط الثامن.