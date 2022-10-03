ختام «مهرجان الهيئة للبولينغ»

دوليه

اختتمت بطولة البولينغ التي نظمها قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع نادي البولينغ ضمن مهرجان صيفكم بارد. وأسفرت نتائج البطولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عن فوز اللاعب عبدالناصر جراغ بالمركز الأول (مرحلة الشباب) وذهب المركز الثاني للاعب ناصر القطان والمركز الثالث لعيد العازمي والرابع لعبدالعزيز عبدالكريم. وفي فئة البنات نالت المركز الأول شيخة الهندي والثاني آيات الطليحي والثالث مها الخشتي والرابع زينب الدريع.وفي فئة من 10 سنوات إلى 17 سنة احتل المركز الأول أحمد ضاري و الثاني حسين الشمالي والثالث حمد الحملي والرابع عبدالعزيز الشمري.وفي فئة 18 سنة فما فوق توج بالمركز الأول عبدالعزيز العبيد والثاني عبدالرحمن الدعيج والثالث حسن الموسوي والرابع علي مندني.وفي فئة السيدات أحرزت المركز الأول جين لوي والثاني نفين واصل والثالث حكمة العبكل والرابع فاطمة البحيري.