أمر أميري بقبول استقالة الحكومة

وطن النهار

صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وجاء به: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي- مادة أولى تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.-مادة ثانية يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1444 هـ الموافق: 2 أكتوبر 2022 م.

و صدر أمس الأحد مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقضى نص المرسوم بالتالي: «مرسوم رقم 185 لسنة 2022 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي أجريت يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

