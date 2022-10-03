الخالد: حافظوا على بلدكم بالقانون.. «هالله هالله بأهل ديرتكم»

وطن النهار

قال وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد من خلال غرفة عمليات المرور لجميع العاملين في قطاع المرور: «اخواني وعيالي بارك الله فيكم وفي مجهودكم، وانجازاتكم على ارض الواقع مشرفة، والعمل معكم فخر، العمل مع رجال الداخلية في المرور وجميع قطاعات الداخلية عز وفخر، الله سبحان وتعالى حملكم مسؤولية وهي الامانة و«انتو قد الامانة»، حافظوا على بلدكم بالقانون،،، هالله هالله باهل ديرتكم هم الاساس» بارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم والله يحفظكم «بيض الله وجيهكم».

وقام الخالد بزيارة الى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور في منطقة جنوب الصباحية، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد للمرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من قيادات قطاع المرور والعمليات، وذلك لمتابعة الحركة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية.

وفي بداية الزيارة نقل الخالد الى قيادات قطاع المرور وضباطه وأفراده تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد ثم اطلع على جهود أجهزة وزارة الداخلية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية والمرورية الشاملة التي أعدتها المؤسسة الأمنية في هذا الشأن.

ثم استمع الى ايجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للاشارات الضوئية من خلال غرفة التحكم المركزي، ونظام المراقبة المرورية من خلال كاميرات المراقبة ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات كما استمع الى آلية استقبال الشكاوى المرورية عن طريق هاتف شكاوى المرور وآلية التعامل معها.

كما قام الخالد بتفقد الحالة المرورية ميدانياً عبر غرفة العمليات المركزية المتنقلة.

ووجه الخالد بتنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقة لحماية أبنائنا الطلاب والطالبات، والانتشار الواسع لدوريات المرور في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية.

