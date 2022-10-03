السفارة الهندية احتفت بميلاد غاندي

وطن النهار

قال السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج في كلمة القاها بمناسبة الذكرى 153 لميلاد المهاتما غاندي امس بمقر السفارة: أود أن أحيي والد الأمة نيابة عن جميع المواطنين.

واضاف: يكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة حيث تحتفل الأمة بمرور 75 عامًا على الاستقلال. و هو الوقت المناسب لنا جميعًا للعمل من أجل تحقيق أحلام غاندي في الهند. واشار الى ان غاندي اظهر للبشرية جمعاء إمكاناته الحقيقية، وأثبت قوة التعاطف، كما أن جيل الشباب يستلهم أعمال غاندي. عندما يواجه العالم المزيد والمزيد من التحديات المعقدة، ما يساعدنا على تخطي الطريق وسط المياه المضطربة.

واضاف: خلال العامين الماضيين، هنا في الكويت، على الرغم من التحديات العديدة لوباء كوفيد 19، نظمنا معًا العديد من الفعاليات، واحتفلنا معًا بكل ما هو هندي في الكويت، كما احتفلنا بحياة كل واحد من أبطالنا القوميين، ولا يوجد يوم في حياتنا، لا يكتمل أي حدث في مجتمعنا دون أن نتذكر حياة ورسائل المهاتما غاندي، موضحا ان غاندي شخص يفخر به كل هندي كل يوم.

