الموسى: مواكبة التحول نحو السيارات الكهربائية

وطن النهار

أعلن وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى المواصفات الفنية والقواعد المنظمة لضوابط استخدام شواحن المركبات الكهربائية، مشيرا الى ان التنفيذ سيكون على مرحلتين:

الأولى تبدأ من تاريخ سريان هذا القرار ويعمل به حتى تاريخ 2025/12/31.

والمرحلة الثانية تبدأ من تاريخ 2026/1/1 حتى تاريخ 2030/12/31.

وحدد القرار تركيب شواحن المركبات الكهربائية في المواقع التالية ووفقا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها في الجهات ذات العلاقة:

المنشآت والمؤسسات والهيئات الحكومية، والمنشآت التجارية، والمنشآت الاستثمارية، والمباني الإدارية في المنشآت الصناعية، ومحطات تعبئة الوقود، والسكن الخاص، والطرق السريعة والشوارع الرئيسة، مضيفا ان تركيب شواحن المركبات الكهربائية في السكن الخاص مرهون بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات التيار المتردد بحيث لا تزيد قدرة الحمل الكهربائي للشاحن الواحد على 22 KW.

واشترط القرار على ان الراغب بتركيب شواحن المركبات الكهربائية لجميع المرافق ان يتقدم بطلب تركيب شاحن لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية في الوزارة كما هو متبع في إجراءات إيصال أو تقوية التيار الكهربائي، مع الالتزام بالاشتراطات العامة والمتطلبات اللازمة لتركيب وتشغيل شواحن المركبات الكهربائية حسب ما هو موضح بالاشتراطات العامة لتركيب الشواحن الكهربائية ومتطلبات السلامة. وكذلك الالتزام بالمواصفات الفنية عند تركيب الشواحن الكهربائية.

ولفت الموسى الى حرص الوزارة على مواكبة التحرك العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية، خاصة وأن سوق السيارات الكهربائية في الكويت في مرحلة نمو كبير، وهناك العديد من العملاء الذين اتجهوا نحو السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن «إعداد هذه اللائحة من شأنه تشجيع العديد من الشركات الأجنبية المنتجة للسيارات الكهربائية على الدخول الى السوق الكويتي، وهو من الأهداف التي تسعى وزارة الكهرباء الى تحقيقها عبر توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الخارجية، مشددا على أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية يهدف الى استخدام الطاقة النظيفة للنقل، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الكويت 2035، بتحقيق بيئة معيشية مستدامة وإيجاد بيئة نظيفة أقل تلوثا.

