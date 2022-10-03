«الشؤون»: العناية المتنقلة لـ 3 آلاف و363 مسناً

وطن النهار

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان امس الأحد ان الكويت تشارك دول العالم الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين اعترافا بقدرهم وتكريما لدورهم في المجتمع. وقال الوزير الشريعان في تصريح صحافي على هامش احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية باليوم العالمي للمسنين: إن هناك اهتماما حكوميا خاصا بالمسنين عن طريق مراكز الخدمة المتنقلة في جميع محافظات الدولة والتي تخدم (3363) مسناً ومسنة. واضاف ان الكويت بإنسانيتها تشارك بمؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني يدا بيد مع الحكومة لدعم هذه الفئة وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم مبينا أن الكويت شريك دولي في الكثير من المنظمات.

واضاف السبيعي ان ادارة رعاية المسنين تقدم خدمات متميزة ونوعية تبدأ من الخدمات الإيوائية وصولا إلى الخدمات المنزلية من خلال مراكزها المنتشرة في المحافظات الست. واوضح ان هذه الخدمات تقدم من خلال جهاز فني من التخصصات الاجتماعية والنفسية تساندها فرق طبية متنقلة تقدم خدماتها الصحية لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع لما قدموه للمجتمع طوال فترة حياتهم.

