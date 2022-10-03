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ضبط مليوني حبة لاريكا و7474 بُطل خمر

مشعل عبدالله
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الإثنين 03 أكتوبر 2022

في ضربة جديدة وجّهها رجال الإدارة العامة للجمارك لتجار المخدرات والممنوعات، تمكن رجال الجمارك بميناء الشويخ من ضبط مليوني حبة مخدرة تقريباً من اللاريكا، و(7474) بُطل خمر، كانت مخبأة في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية.
وفي تفاصيل الضبطية التي تمت بحضور كل من مدير الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد، ومدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا صالح مصلح الحربي، فإن رجال الجمارك الشمالية- ميناء الشويخ، اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية، بحجم 20 قدماً وذلك في يوم السبت الموافق 1/10/2022، وعند الكشف عليها والتدقيق من قبل المفتشين الجمركيين بالميناء، عثُر على مليوني حبة مخدرة تقريباً من اللاريكا، و(7474) بُطل خمر، كانت مخبأة بشكل سري في الحاوية.
وتم إعداد محضر الضبط وتسليمه والمضبوطات لجهات الاختصاص.
وحذّرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة في جميع أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.


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