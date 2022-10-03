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تمديد تطبيق الاشتراطات على شركات التوصيل

مشعل عبدالله
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الإثنين 03 أكتوبر 2022

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية انه استجابة لمناشدات اصحاب المشاريع الصغيرة «المطاعم- الكافيهات» من ابناء وبنات الكويت أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بتمديد تطبيق الاشتراطات المرورية الجديدة على اصحاب «شركات التوصيل» ثلاثة أشهر على ان يبدأ تطبيقها في 1 يناير 2023 بدلاً من 1 أكتوبر 2022. ويأتي هذا في اطار حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على مصلحة ابنائها أصحاب المشاريع الصغيرة « المطاعم - والكافيهات» وذلك لاعتمادهم على شركات توصيل الطلبات.


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