براءة مواطنة من اتهامات طليقها

وطن النهار

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطنة من اتهامات طليقها لها بسرقة هاتفه والإساءة اليه والتشهير به رغبة منه في إسقاط حضانة الأبناء. وقد أسندت للمواطنة تهم سرقة هاتف طليقها والسب والقذف والإساءة اليه بعد انتهاء علاقة الزوجية، وأمام المحكمة حضر وكيل المواطنة المحامي العنزي الذي طالب ببراءة موكلته مما أسند اليها وذلك لكيدية الاتهام وتلفيقه، مشيراً الى التراخي في الإبلاغ والنية السيئة لدى الطليق ووجود العديد من القضايا الأسرية بينهما. وطالب العنزي ببطلان الدليل المصطنع من قبل الطليق والمتمثل في صور ضوئية من المحادثات التي يتم تفريغها بمعرفة جهات مختصة، فلا يرقى لمرتبة الدليل، مؤكدا أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة وأدلة مصطنعة. وعليه قضت محكمه الجنح ببراءة المتهمة من التهم المسندة اليها.