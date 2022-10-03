رفع 23 سيارة مهملة في حولي

وطن النهار

قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية حولي فيصل العتيبي: إن الإدارة نفذت جولات ميدانية في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المناطق في جميع المحافظات. وأشار إلى أن الجولات اسفرت عن رفع 23 سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية. وأشار إلى مواصلة جميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.