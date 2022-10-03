طلبة المتوسطة والثانوية عادوا إلى مقاعدهم

وطن النهار

بينما استكمل انطلاق العام الدراسي 2022/2023، أعداد الدارسين في مختلف المراحل التعليمية بعد دوام طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، علمت «النهار» من مصادرها أن وزارة التربية تستعد لعقد اختبارات استثنائية للحالات الخاصة والمرضية، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام أوعز الجهات المعنية كلا في اختصاصه على العمل على جميع التجهيزات لتنظيم الاختبارات.

وأوضحت المصادر، ان عددا من الطلبة لم يخضعوا للاختبارات النهائية نظير الظروف المرضية والقاهرة، مؤكدة أن الجهات المختصة حددت من حيث المبدأ عقد الاختبارات في 16 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن العمل جار على اعتماد الجدول واعداد الأسئلة.

من جانبه، تفقد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب برفقة وكيل التعليم العام أسامة السلطان ووكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م. سعد المطيري، ومدير عام منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري، عددًا من مدارس المتوسط والثانوي للاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام للطلبة بالمرحلتين، حيث شملت الجولة مدرسة أم زياد الأشجعية الثانوية بنات)، ومدرسة أم كلثوم بنت عقبة المتوسطة بنات، ومدرسة عقبة بن عامر المتوسطة بنين، بالإضافة إلى مدرسة الجاحظ الثانوية بنين، ومدرسة ابن العميد الثانوية بنين.

وتقدم اليعقوب في تصريح صحافي، بالتهنئة بمناسبة انتظام جميع الطلبة بالمراحل الدراسية المختلفة بالدوام المدرسي، قائلًا: «بأسمى آيات التهنئة والمباركة لأبنائنا الطلاب والمعلمين والكادر الإداري بالعودة الحضورية الشاملة الآمنة للمدارس، سائلين المولى عز وجل أن يكون عاماً مليئًا بالنجاح والتوفيق والهمة العالية للحصول على ثمار المعرفة وبلوغ أسمى درجات الحكمة.

وتابع: «أدعوا أبنائي الطلبة بأن نعمل يدًا بيد لإتمام الخطة الدراسية على أكمل وجه وأن نحرص على احترام معلمينا والاستماع إلى نصائحهم والعمل بها، فهم لم يبخلوا علينا يوماً بعطائهم وجهودهم المباركة»، موصيا بالالتزام بقوانين المدرسة والعطاء والنجاح، مشيرا إلى أن طالب العلم أملنا في المستقبل ورمز فخرنا واعتزازنا، ونسأل الله أن يكون عام خير ونجاح على الجميع وأن يكون مليئا بالتفوق والتقدم».

