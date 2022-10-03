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وطن النهار

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274361 طالباً وطالبة ودَّعوا إجراءات جائحة «كورونا»


مع الساعات الأولى من صباح أمس الأحد عاد نحو 274361 طالبا وطالبة هم قوام مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعدهم الدراسية ليبدأوا عامهم الدراسي الجديد (2022-2023) بدوام كامل بعد غياب إثر تداعيات جائحة كورونا وليواصلوا مسيرتهم التعليمية.
واستقبلت مدارس التعليم العام في المحافظات الست نحو 157405 من طلبة المرحلة المتوسطة ونحو 116956 في المرحلة الثانوية بإجمالي 274361 طالبا وطالبة يضاف إليهم 3192 دارسا في المعاهد الدينية يحدوهم الأمل جميعا في التفوق والنجاح لمواصلة بناء وطنهم باعتبارهم النواة لمستقبل مشرق.


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