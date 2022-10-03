«هيئة الزراعة» واصلت توزيع الشتلات

وطن النهار

بدأت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توزيع شتلات الأشجار والشجيرات ومختلف أنواع النباتات (الداخلية والخارجية) في مقر مراقبة المشاتل الزراعية وخلال الدوام الرسمي بمنطقة العمرية مع انطلاق الموسم الزراعي في البلاد.

وقال مراقب المشاتل الزراعية بالهيئة يوسف الموسوي لـ «كونا» امس الأحد إن 75 في المئة من الشتلات التي يتم توزيعها وبيعها في (مشتل العمرية) التابع للهيئة من الإنتاج الزراعي المحلي وبجهود العاملين الذين كان لهم دور متميز بالمحافظة على مخزون المشتل.

وأوضح أن الهيئة تحرص على توزيع هذه الشتلات تشجيعا للمواطنين والمهتمين لاستغلالها في أغراض الزينة والزراعة التجميلية وتحسين البيئة فضلا عن الاستفادة من انتاج أشجار النخيل والاشجار المثمرة الأخرى.

وذكر أن العاملين في المشتل استطاعوا زراعة 83 نوعا من النباتات تتأقلم مع بيئة الكويت وتم أيضا تجهيز 650 ألف شتلة من 75 صنفا من النباتات والأشجار والمزروعات وجار زيادتها إلى مليون شتلة قبل نهاية الموسم.

وبين أن (مشتل العمرية) - الموسم الزراعي الشتوي - فتح أبوابه لبيع الشتلات بأسعار رمزية تبلغ أحيانا 10% من قيمتها الفعلية بالمشاتل التجارية، لافتا إلى أن المشتل يستقبل المواطنين والمقيمين 6 أشهر في السنة (3 أشهر للموسم الشتوي و3 للصيفي) لتزويدهم بمئات الأنواع من الشتلات الصالحة للزراعة في البيت أو الحدائق أو الطرق أو في البر.

وأشار إلى أن المشتل يقدم كذلك الإرشادات والنصائح والدورات التدريبية للراغبين في خوض مجال الزراعة فضلا عن مساهمته في التجارب الزراعية لإنتاج أنواع وأصناف جديدة تتحمل الأجواء المناخية بالكويت.

وكشف الموسوي أن نباتات (كف مريم - الأراك - السدر) أكثر الأشجار طلبا بينما نبات (الفنكروزا - الماري جولد) الأكثر للزهور وبالنسبة للفاكهة يفضل الكثيرون (تين جاسم - التوت - نباتات النعناع - الحبق) وغيرها من الشتلات لأشجار مثمرة كالبرتقال والعنب والتوت وغيرها أو شتلات لأشجار الورد كالدفلي والجوري أو حتى الورقيات بالإضافة إلى نباتات الزينة.

وشدد الموسوي على حرص الهيئة على دعم مدارس وزارة التربية بالشتلات إذ يتم توزيع 50 شتلة لكل مدرسة أما المدارس الجديدة فتتم مساعدتها بأكثر من ذلك في خطوة نحو تعزيز التشجير والمحافظة على المسطحات الخضراء.

وذكر أن (مشتل العمرية) يقوم بتجميع وتخزين العديد من بذور النباتات والزهور التي يمكن إنتاجها محليا بدلا من شرائها مثل بذور نباتات (التيكوما - الريحان - الزئبق - الايبوميا - حنة - صفصاف - بمبر - نخيل واشنطونيا - نيم - سدر)، مشيرا إلى بعض أنواع الزهور الموسمية مثل (منتور - ماري جولد حقلي - بتونيا).

