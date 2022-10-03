طعن بعدم دستورية مرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق

وطن النهار

تقدم المحامي محمد المرجاح بطعن مباشر امام المحكمة الدستورية نتيجة الاحداث التي صاحبت المشهد السياسي الحالي بصفته ناخبا ومواطنا كويتيا مقيداً في احدى الدوائر الانتخابية خصوصا بعد مرسوم الضرورة الصادر برقم 5 لسنة 2022 المعني في تجديد وتحديث القيود الانتخابية وأكد في طعنه ان هذا المرسوم يشابه الى حد كبير المرسوم 64 لسنة 1980 والمعني بتعديل القيود والعنوان الانتخابي المرتبط بالموطن المعتاد.

وقال على ذلك قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتنفيذ هذا المرسوم وفق ما لها ولديها من اوراق بخصوص المواطنين البالغين من العمر 21 عاماً ميلادية وارسلتها الى وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للانتخابات ولجان الانتخاب لتكون هذه الكشوف المرتبة هجائيا بمثابه قيود انتخابية (بعد تنقيتها وتعديلها واستبعاد المحرومين من حق الانتخاب وبالتبعيه حق الترشح).

وزاد حيث ان رؤساء لجان الانتخابات هم المنوط بهم تنظيم العملية الانتخابية منذ فتح باب الاقتراع حتى فرز الاصوات وجمع الاصوات في اللجان الفرعية وتسليمها الى اللجان الاصلية يجوز لهم في ضوء ذلك منع ووقف القيود لبعض الناخبين اثناء فترة الاقتراع اذا تبين لها عدم انطباق شرط من شروط الانتخاب بالنسبه للمتقدم للادلاء بصوته.

ومضى يقول ولما كانت القيود المقدمة حديثة جدا وتحصن بعد 24 ساعة لم تتمكن وزارة الداخلية من تنقيتها خلال هذه الفترة بصوره كامله ودقيقة واستبعاد المحرومين عسكريا وجنائيا ومن صدرت عليهم احكام الافلاس او على الاقل تقديم نسخة ملحقة لهذه الكشوف بالصحائف الجنائية لمن صدرت عليهم احكام مخلة بالشرف والامانه واي مانع اخر من موانع الانتخاب وفق ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة 82.

حتى لا يقال او ينال من الشفافية المطلوبة في التعبير عن ارادة الشعب بمجلس الامة للفصل التشريعي القادم اي ان تكون ارادة الشعب خالية من الشوائب فالامة مصدر السلطات وعليه يجب ان تكون خالية من الشوائب والتزييف والتدليس ولا شك ان اي ناخب محروم حرمان مؤبد او ابدي تدخل ومارس الحق الانتخابي يعتبر شائبة تشوب العملية الانتخابية ما يوصمها بعدم الشفافية وعليه تغيير لــ شكل الدائرة الانتخابية والتمثيل الحقيقي للشعب في البرلمان الكويتي.

وقال ان العملية الانتخابية اساسها ارادة الناخبين الذين يدلون باصواتهم لصالح مرشح بعينه ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون وهي شروط ناخب اصلا وبالتبعية شروط مرشح

ان ممارسة الحقوق السياسية تكمل بعضها بعضا في الشروط الدستورية في المادة 82 وقانون انتخابات اعضاء مجلس الامة كما ان ارادة الناخب يجب ان لا ترد الا على محل صحيح وفي حال ورودها على محل غير صالح للاقتراع ومن لا تنطبق عليه شروط الناخب يعتبر جاء على غير محل ولا يحصن هذا الانتخاب باعلان النتيجة ولا يترتب على الفوز تحصين المركز.

وقال في ختام طعنه ولا نبتغي من ذلك سوى خدمة البلاد والاصلاح في ما نملك من صلاحيات واختصاصات وتغليب للمصلحة العامة الخالية من الاخطاء والشوائب ان كانت موجوده وان لم تكن موجودة لا شك ان المحكمة الدستورية ستفصل بين الحق والشك وبين الخيط الابيض من الاسود في هذا النزاع المعروض عليها وليس لنا سوى القبول بأحكامها الملزمة لجميع المحاكم وللكافة.

