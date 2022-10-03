نواب الأمة: عهدنا «التعاون» وإعمار البلد

وطن النهار

اقام عدد من نواب الأمة الحائزين على ثقة الناخبين في الوصول الى قبة البرلمان في انتخابات مجلس الامة 2022 حفلات استقبال لتلقي التهاني بهذه المناسبة وشكر ناخبيهم الذين وقفوا معهم ودعموهم في الانتخابات التشريعية، وكان من بين النواب رئيس مجلس الامة السابق النائب احمد السعدون والنائب بدر الملا وحمد المدلج وشعيب المويزري وعالية الخالد وهاني شمس.

واكد النواب التزامهم بوعودهم الانتخابية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والقبلية ومد يد التعاون مع اي جهة او شخص يسعى للاصلاح، معربين عن أملهم في تعاون حكومي برلماني يسهل العقبات ويخدم مصالح البلد والمواطنين.

وشددوا على اهمية مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ونبذ جميع الخلافات وتفويت الفرص امام من يسعى الى تعطيل التنمية واحباط همة النواب الذين حصلوا على ثق كبيرة من ناخبي الشعب الذين تأملوا بهم خيرا، لافتين الى ارتياحهم لمجرى العملية الانتخابية والتسهيلات والجهود التي بذلت لانجاحها.

وتفاءل النواب بحكومة جديدة متعاونة تضع نصب عينيها اعادة عجلة التنمية الى مسارها والتعاون المثمر مع السلطة التشريعية، املين ان تنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة بأجواء تسودها الالفة والتعاون وان تتم عملية اختيار رئيس مجلس الامة ونائبه بسهولة ويسر.

