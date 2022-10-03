الأمير: الكويت وعُمان علاقات أخوية تاريخية وأواصر حميمة

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه -رعاه الله- مقاليد الحكم مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه -حفظه الله- بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء مشيدا سموه -حفظه الله- بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

