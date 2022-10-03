السفير المصري هنأ القيادة والشعب بنجاح الانتخابات

وطن النهار

تقدم السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت بالتهنئة لقيادة وحكومة وشعب الكويت على نجاح انتخابات مجلس الأمة 2022، مشيداً بالتنظيم العالي المستوى والمشاركة الفعالة لأبناء الشعب الكويتي والتي عكست رقياً ووعيا كبيرين بأهمية تلك الانتخابات التي سادتها أجواء إيجابية تحت عنوان «تصحيح المسار»، ومثمناً حكمة وقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمــد في إعادة قرار المسيرة والإصلاح للشعب الكويتي الذي حرص من خلال مشاركته الفعالة على المصلحة الوطنية عندما قـام باختيار من يمثله بعناية تحت قبة عبدالله السالم، داعياً الله -عـز وجل- ان يوفق نواب الأمة لما فيه الخير للكويت. وأشار شلتوت إلى العلاقات التاريخية الطويلة بين المجلسين التشريعيين في البلدين الشقيقين، والتعاون والتنسيق الكبيرين اللذين حظيت بهما تلك العلاقة في المحافل الإقليمية والدولية لخدمة مختلف القضايا العربية، مؤكداً على أهمية تعزيز تلك العلاقات التاريخية في ظل انتخاب مجلس الأمة الجديد.

