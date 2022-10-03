أمر أميري بقبول استقالة الحكومة

الأولى

صدر أمس أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد والوزراء.

وجاء في نص الأمر الأميري الذي أصدره سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

كما أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 أكتوبر الحالي.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل بقصر بيان امس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.