السيسي: تنمية الاستثمارات الكويتية في مصر

الأولى

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في جميع القطاعات التنموية. (طالع ص 09)

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس وفدًا اقتصاديًا كويتيًا من رموز مجتمع الأعمال في الكويت برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، وبحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بالحكومة المصرية. وضم الوفد بالاضافة الى رجال أعمال آخرين رئيس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين ونائبه الرئيس التنفيذي عماد بوخمسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب من الوفد نقل تحياته إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، معربًا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت.

وقال راضي: ان الرئيس السيسي أكد للوفد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في جميع القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الاطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

وتحدث خلال اللقاء رئيس الوفد الكويتي رئيس غرفة التجارة محمد الصقر مشدداً على ضرورة توثيق عرى التعاون الاقتصادي الكويتي المصري. وقال: القطاع الخاص ينظر للاستثمار في أرض الكنانة كمستقبل للأمة كلها متطلعا إلى بيئة استثمارية مشجعة وأن نكون شريكاً على قدم المساواة مع الأشقاء المصريين. وأشاد الوفد الكويتي بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية، وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وجميع الإجراءات ذات الصلة.