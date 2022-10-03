التشكيلة الوزارية.. «فك تشابك»

الأولى

كشفت مصادر لـ «النهار» عن توسع محتمل في الحقائب الاقتصادية في التشكيلة الحكومية المقبلة، لتضم وزارات تهتم بالوضع الاقتصادي وتطوير دور العمالة، مع استحداث بعض المهام التنموية للوزراء المكلفين.

وبينت المصادر أن تخصيص وزارة للاقتصاد بشكل مستقل من الأمور الملحة في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى تخصيص وزارة للقوى العاملة باعتبارهما من أبرز الملفات التي ستدفع قدما.

وأشارت، الى أن التشكيلة الحكومية ستركز على عدم التعارض بين مهام واختصاصات الوزراء وفض التشابك بين الجهات المختلفة باعتبارها من بين الاشكاليات الرئيسة التي تواجه خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية. وبينت أن هناك ترقبا لغربلة ادارية تطال جميع الوزارات والهيئات المستقلة في الدولة، مع التعرف على مواطن الخلل في تحقيق الانجازات المطلوبة، مستدركة أن 80% من الشواغر القيادية أصبحت شبه محسومة وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.

