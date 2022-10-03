«نائب الرئيس».. مطب «خلافي»

الأولى

في ظل الترتيبات الجارية من جهة الأمانة العامة في مجلس الأمة تحضيرا للجلسة الافتتاحية التي ستعقد الثلاثاء المقبل، أعلن النائب محمد المطير ترشحه نائبًا لرئيس مجلس الأمة اضافة إلى المرشحين الأربعة الاخرين وهم حسن جوهر وصيفي الصيفي ومبارك الحجرف وعيسى الكندري. وبات التيار الاصلاحي امام اختبار صعب قد يكون أول عملية غير مباشرة لدق اسفين الفرقة بين

أعضائه، وذلك اثر مستجدات الترشح لمنصب نائب الرئيس الذي لا يزال التنافس عليه يحمل من المعطيات ما يميل بكفة الميزان نحو النائب د. حسن جوهر، في ظل عوامل عدم تصويت الحكومة، وتعدد المتنافسين وحاجة المجلس لحنكة سياسية وخبرة برلمانية متراكمة لادارة المشهد البرلماني في حال استدعت الظروف غياب احمد السعدون عن بعض الجلسات. يأتي ذلك في ظل تضامن زملاء جوهر في كتلة الخمسة واعلان ثمانية نواب «شيعة» تأييدهم له اضافة إلى عبدالكريم الكندري مع امكانية حصوله على صوت احمد السعدون واحتمالات اجتذاب اثنين أو ثلاثة آخرين ليتراوح الاجمالي ما بين 14 إلى 17 صوتا، بينما سيكون متوسط الأصوات المتاحة لبقية المترشحين الأربعة 8 اصوات وفي احسن الأحوال 11 صوتا ما لم تحدث انسحابات أو توافقات اخرى. وفي ظل الخلاف المحتمل، وضع النائب الأسبق د. فيصل المسلم اصبعه على الجرح، مطلقا رجاء لنواب الأمة الثقات بقوله «تداعو للاجتماع فورا للاتفاق على برنامج تشريعي يحقق أمال الناس بكم..» محذرا من ان تكون الأوضاع الراهنة مجرد انتخابات كغيرها، وان يكون الأمر مجرد اختيار أسماء، حتى لا تضيع فرصة تاريخية للاصلاح كما ضاعت من قبل، وحتى لا تتفرق بكم الطرق. وطالب المسلم بتشكيل كتل انقاذ برلمانية من اجل الاتفاق بين النواب على اولويات تدرج على جدول الأعمال للوصول إلى 100 يوم انجاز كعربون وفاء وانسجام مع الحالة الانتخابية التي وصلنا اليها. وفي شأن انتخابات امانة السر والمراقب واللجان من المحتمل ان يجري التوافق بشأنها، حيث ما زال النائب اسامة الشاهين وحده هو من اعلن حتى الان الترشح لامانة السر وقد يزكى لها، في حين لم يظهر أي من النواب جدية في منصب مراقب المجلس وسط توقعات ان تكون للنائب محمد الحويلة أو عمار العجمي.