البورصة استقبلت «نتائج الأمة» بمليار دينار خسائر سوقية

الأولى

استهلت البورصة تداولاتها الأسبوعية بخسائر سوقية تجاوزت المليار دينار، وذلك بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة وقرب الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد.

وبلغت القيمة السوقية الرأسمالية بنهاية تداولات أمس 41.543 مليار دينار مقابل 42.565 ملياراً بنهاية تداولات 28 سبتمبر الماضي. وتأتي تلك التراجعات في وقت شهدت فيه معظم بورصات دول الخليج ارتفاعات باللون الأخضر، باستثناء السوق الكويتي.

وقد تراجعت المؤشرات الرئيسة للبورصة بشكل جماعي يوم أمس بضغط من 10 قطاعات على رأسها الخدمات المالية، حيث انخفض مؤشر السوق الأول 2.69%، وهبط «العام» 2.58%، كما نزل المؤشر الرئيسي 50 بواقع 2.12%، وهبط الرئيسي 2.14% عن مستوى الأربعاء الماضي.

وبلغت السيولة 53.15 مليون دينار، وزعت على 170.29 مليون سهم، بتنفيذ 12.51 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «تجارة» القائمة الخضراء بـ 13.05%، بينما جاء «ورقية» على رأس التراجعات بـ 14.81%. وبشأن الأنشط، تصدر «بيتك» المتراجع 4.99% الكميات والسيولة بـ 30.35 مليون سهم، وبقيمة 24.74 مليون دينار.

جدير بالذكر أن بورصة الكويت، أعلنت عودة الدوام الرسمي كالمعتاد بالبورصة، اعتباراً من امس الأحد وذلك بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.