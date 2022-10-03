علماء آثار مصريون يتوصلون إلى «الاكتشاف الحلم»

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توصل علماء آثار مصريون الى اكتشاف مهم وصف بـ«الاكتشاف الحلم» وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية فقد عثر العلماء على تابوت بتحمويا الذي ترأس خزانة الملك رمسيس الثاني، مدفوناً في حجرة تحت الأرض، منذ آلاف السنين.

واكتشف فريق بحثي برئاسة علا العجيزي الأستاذة الفخرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، التابوت الغرانيتي العملاق المغطى بالنقوش في سقارة وهي مقبرة قديمة تبعد حوالي 20 ميلاً جنوب القاهرة. وفي العام الماضي، كشفت العجيزي، عن مقبرة بتحمويا على مستوى سطح الأرض، إلا أنها تمكنت أخيراً من الوصول لحجرة الدفن والتابوت الحجري، ما يمكن أن تكشف المزيد عن أولئك الذين حكموا مصر بعد توت عنخ آمون.

وفي وسط المقبرة، اكتشف فريق العجيزي قمة عمود عميق جدا، على ارتفاع 8 أمتار، حيث استغرق الأمر أسبوعا كاملا لإزالة الرمال المتجمعة فوقه. وباستخدام دلو متصل برافعة حبل يدوية، ضغطت العجيزي على نفسها في داخل الدلو وقامت بهبوط خطير وبطيء حتى أسفل العمود، ليذهلها العثور على التابوت الحجري.

وقال بيتر دير مانويليان، أستاذ علم المصريات بجامعة هارفارد: «سقارة هي واحدة من أهم المقابر، أضاف هذا الفريق المصري فصلا مهماً آخر إلى تاريخ الموقع».

