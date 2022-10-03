الاخيرة

اختار الشعب وأحسن الاختيار في كثير من مخرجاته وحان الوقت لحسن اختيار الرئيس والوزراء الجدد للإدارة الحكومية الجديدة... حكومة الفرصة الأخيرة... حكومة البقاء أو العدم... حكومة مصارحة ناطقة غير تقليدية تقفز بالكويت لتحديات القرن الواحد والعشرين أو حكومة تقليدية صامتة مجاملة تأخذنا معها إلى القرن الواحد دون العشرين والحكومة التي يتم اختيار أعضائها هذه الأيام هي الفيصل بهذا الأمر...

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نريد حكومة اقتصادية فالتحدي الأكبر أمامنا قبل أن يقع الفاس بالراس هو تحدٍ اقتصادي بالمطلق لإيجاد بدائل دائمة لمداخيل النفط، حكومة تكنوقراط تشكل دون مجاملة من أفضل العناصر بالأسرة الحاكمة والشعب الكويتي، حكومة لا تخجل ولا تتردد بالطلب من وزرائها الاقتداء بإنجازات الأشقاء والأحبة في الدول الخليجية الأخرى في جميع مجالات التنمية والتعليم والصحة والطيران والمطارات والتصنيع والموانئ والبتروكيماويات ...إلخ، حكومة تستفيد من الإنجازات المبهرة لدى الأحبة والأشقاء بالخليج بعيداً عن محاولة إعادة اختراع العجلة أو نهج التجربة والخطأ كما كان يحدث سابقاً فليس بالوقت متسع...

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آخر محطة:

المرحلة التاريخية الحالية التي تأتي بعد اضاعتنا عقوداً من الزمن فيما لا ينفع تقتضي أن نبحث عن مهاتير أو لي كوان كويتي قريب من فكر القيادات الخليجية المبدعة قادر بفكره وخططه وتعاونه مع القيادات الخليجية المبدعة الأخرى على خلق تجمع صقور غرب آسيا كحال نمو شرقها الاقتصادية، وبذلك سيتغير حال الكويت والكويتيين من اليأس إلى الأمل ومن «الكويت المؤقتة» إلى «الكويت الدائمة» كويت تستعين بأفضل الطاقات والكفاءات المعطلة فيها.

