68 دار نشر غير عربية تشارك في معرض الرياض للكتاب

الاخيرة

كشف رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية د. محمد حسن علوان، عن زيادة حجم معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 إلى الضعف، مقارنة بالنسخ الماضية، بسبب وجود طلب واسع من دور النشر العربية والعالمية للمشاركة.

وأضاف عن جديد المعرض لهذا العام، بوجود مشاركات لأكثر من 68 دار نشر غير عربية وتشارك لأول مرة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وبلغات متعددة.

وعن سبب اختيار دولة «تونس» كضيف شرف لهذا العام، قال علوان: تونس تمتلك ثقافة عريقة وحضارة كبيرة وهي إضافة لأي معرض كتاب، فهي دولة تمتلك الكثير من الكتاب والأدباء والمثقفين والذين شاركونا في عدد من الندوات والبرامج الثقافية.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022م شهد منذ انطلاقته قبل يومين حضورًا ملحوظاً من الزائرين والمهتمين بقراءة واقتناء الكتب والفعاليات المصاحبة للمعرض له، مستمتعين بالبرنامج الثقافي المتنوع، والندوات الحوارية، والأمسيات الأدبية والموسيقية.

وعبّر عدد من رواد المعرض عن إعجابهم بثراء برنامجه وتنوع الفعاليات، وما صاحب ذلك من حسن التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث يقام المعرض على مساحة 70 ألف متر مربع، ليكون أكبر معارض الكتاب في تاريخ السعودية، ضمن مبادرة «معارض الكتاب» التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

