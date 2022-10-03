أميرة دنماركية تتعرض للتنمر في المدرسة!

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عاشت الأميرة الدنماركية الصغيرة أثينا تجربة شبيهة لتجربة الامير البريطاني هاري. ولم يكن انتماء الأميرة (10 أعوام) ضمانا لها، إذ تعرضت للتنمر، بعيد الإعلان عن تجريدها من لقبها. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، قررت تجريد 4 من أصل 8 أحفاد لها من ألقابهم الملكية. وهو ما دفع والدهم الأمير يواكيم، الى التعبير عن غضبه قائلا إن العلاقة مع أسرته حاليا «معقدة». ولم تقف مشكلة أثينا عند نزع اللقب عندها، كما هو حال إخوتها، إذ تعرضت فور إعلان القرار إلى التنمر في مدرستها على الرغم من أنها لا تزال تحمل لقب أميرة. وقالت والدتها، الأميرة ماري «إنهم (طلبة في المدرسة) يأتون إليها ويسألون ألست أنتِ التي لم تعودي أميرة؟»، وهو ما اعتبرته الأم نوعا من التنمر على ابنتها.