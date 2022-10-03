الحكومة الجديدة.. توسع مرتقب في الحقائب الاقتصادية

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار» عن توسع مرتقب في الحقائب الاقتصادية في التشكيلة الحكومية المقبلة، لتضم وزارات مستقلة تركز على الوضع الاقتصادي وتطوير دور العمالة، مع استحداث بعض المهام التنموية للوزراء المكلفين.

وبينت، ان تخصيص وزارة للاقتصاد بشكل مستقل من الأمور الملحة في المرحلة المقبلة، بالاضافة إلى تخصيص وزارة للقوى العاملة باعتبارهما من ابرز الملفات التي ستدفع للتطور.

وأشارت، إلى ان التشكيلة الحكومية ستركز على عدم التعارض بين مهام واختصاصات الوزراء وفض التشابك بين الجهات المختلفة باعتبارها من بين الاشكاليات الرئيسية التي تواجه خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية.

وتوقعت المصادر، ان تكون التشكيلة الوزارية خليطا بين عاملي الخبرة والشباب ومنح الفرص للشباب لتولي المهام القيادية وادارة دفة الأمور، خاصة وأن هناك الكثير من الخبرات الشبابية التي تتمتع بقدر كبير من الاحترافية في المجالين الفني والاداري.

وبينت ان هناك ترقبا لغربلة ادارية غير معتادة تطال جميع الوزارات والهيئات المستقلة في الدولة، مع التعرف على مواطن الخلل في تحقيق الانجازات المطلوبة، مستدركة ان جميع الشواغر القيادية شبه محسومة وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.

وبينت ان 80% من القيادات الشاغرة في الجهات الحكومية محسومة. وقالت ان اعتماد تسكين المناصب القيادية ينتظر التشكيل الحكومي، مضيفة ان التشكيل سيواكب تشكيلة المجلس الحالي بتغييرات ستطال الكثير من الحقائب الاقتصادية.

وأوضحت المصادر ان التشريعات الاقتصادية المعيقة والمعلقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستكون من بين الأولويات على طاولة مجلس الأمة وسيتم حسمها مع تأخر الكثير من الانجازات بسبب غيابها.

وفي سياق متصل، لفتت المصاد إلى ان ترشيد نفقات مرتقب سيطال بنوداً في الميزانيات التي ستقدم إلى مجلس الأمة لحسم مصيرها، على الا يؤدي الترشيد الى الاخلال بالواجبات المطلوب تنفيذها من الجهات، خاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين.

