مليار دينار طارت من «البورصة» خلال يوم واحد

مال وأعمال

استهلت البورصة تداولاتها الأسبوعية بخسائر سوقية تجاوزت حاجز المليار دينار، وذلك بعد الاعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة وقرب الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد.

وبلغت القيمة السوقية الرأسمالية بنهاية تداولات امس 41.543 مليار دينار مقابل 42.565 ملياراً بنهاية تداولات 28 سبتمبر الماضي. وتأتي تلك التراجعات في وقت شهدت فيه معظم بورصات دول الخليج ارتفاعات باللون الأخضر، باستثناء السوق الكويتي.

وقد تراجعت المؤشرات الرئيسة للبورصة بشكل جماعي يوم امس بضغط من 10 قطاعات على رأسها الخدمات المالية، حيث انخفض مؤشر السوق الأول 2.69%، وهبط «العام» 2.58%، كما نزل المؤشر الرئيسي 50 بواقع 2.12%، وهبط الرئيسي 2.14% عن مستوى الأربعاء الماضي. وبلغت السيولة 53.15 مليون دينار، وزعت على 170.29 مليون سهم، بتنفيذ 12.51 الف صفقة.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «تجارة» القائمة الخضراء بـ 13.05%، بينما جاء «ورقية» على رأس التراجعات بـ 14.81%، وبشأن الأنشط، تصدر «بيتك» المتراجع 4.99% الكميات والسيولة بـ 30.35 مليون سهم، وبقيمة 24.74 مليون دينار.

الجدير بالذكر ان بورصة الكويت، أعلنت عودة الدوام الرسمي كالمعتاد بالبورصة، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2 اكتوبر وذلك بعد الانتهاء من العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2022.

