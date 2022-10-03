«فوتسي راسل»: الكويت خارج قائمة المراقبة

مال وأعمال

أعلنت FTSE Russel ان السوق الكويتي اجتاز المعايير الجديدة المرتبطة بتكاليف الصفقات المتعثرة وخرج من قائمة المراقبة للاسواق الناشئة.

وأكدت «فوتسي» مواكبة السوق الكويتية للمعايير كافة ومنها المرتبطة بتكاليف تسويات الصفقات المتعثرة. حيث ساهمت منظومة كاملة في انجاز تلك الخطوات الاستباقية خلال وقت قياسي جداً.

وأظهر تقرير «فوتسي» للأسواق الناشئة تحقيق منظومة السوق ممثلة في «هيئة الأسواق وبورصة الكويت والكويتية للمقاصة» للمتطلبات الفنية المحددة للبقاء على المؤشر العالمي.

و كانت الكويت من ضمن اكثر من 26 دولة موضوعة في قائمة المراقبة لتنفيذ الاشتراطات للمعايير الجديدة لدى FTSE Russell الا انها اجتازت الأمر باجراءات فنية لاقت استحسان المستثمرين الأجانب.

وتشمل الدول التي لم تستكمل تلك المعايير عددا من الدول المتقدمة والناشئة وفق مؤشرات FTSE Russell للأسواق العالمية ومنها الاسواق المتقدمة.

